Пхеньян продолжает ракетные испытания, несмотря на негативную реакцию международного сообщества

КНДР, по данным властей соседних стран, провела очередной запуск баллистической ракеты.

Ракета, которую, запустила Северная Корея, была направлена в сторону Японского моря. По словам источников южнокорейского агентства Ренхап, она пролетела до 450 км, а высота полета в наивысшей точке составила 60 км. В Токио, в свою очередь, считают, что баллистических ракет было целых две. Не исключается, что они были запущены подводными лодками. Для судов, располагавшихся в Японском море, было вынесено предупреждение о возможном падении обломков – но о пострадавших не сообщается.

В Южной Корее, тем временем, выразили сожаление из-за запуска КНДР: там считают, что эти действия не способствуют достижению мира на Корейском полуострове. Кроме того, в Сеуле посетовали на то, что их не предупредили об испытаниях. В Минобороны Японии назвали ракетные пуски угрозой для всего мира, а в США призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших испытаний – хотя и отметили, что сегодняшние тесты угрозы для Вашингтона или союзников не несли. В самой КНДР запуски пока не комментировали.

Это уже восьмое по счету ракетное испытание Северной Кореи в этом году, а в сентябре Пхеньян впервые запустил в сторону Японского моря свою новую гиперзвуковую ракету.