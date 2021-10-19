Всемирный день балета, который празднуется сегодня, отметят онлайн-трансляцией из полусотни театров мира

В этом году трансляцию проведет лондонский Королевский Балет совместно с Большим театром и австралийской балетной труппой. Организаторы рассказали, что программа продлится практический целый день, и любой желающий сможет подключиться к онлайн трансляции.

Королевский балет обещает показать зрителям фрагмент репетиции нового спектакля под названием «Проект Данте», австралийские танцовщики дадут онлайн-урок балетного искусства.

Артисты Большого театра продемонстрируют отрывки из популярных спектаклей, среди которых «Баядерка» и «Дочь фараона». Организаторы мероприятия специально для этого дня запустили флешмоб. Поклонникам танца предлагается запечатлеть на видео любимый пируэт и поделиться им в социальных сетях. Акция получила название «Прыжок радости».

Проведение Всемирного дня балета стало ежегодным 8 лет назад. Традиционно он отмечается в октябре.