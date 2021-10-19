В Греции сегодня передадут китайской делегации Олимпийский огонь

Торжественное мероприятие состоится на стадионе «Панатинаикос», где более ста лет назад прошли первые современные Олимпийские игры. В этом году лично присутствовать смогут немногие, в их числе представители делегаций обеих стран и члены Национального олимпийского комитета. Это связано с коронавирусными ограничениями.

Пандемия в целом повлияла на всю церемонию. Возжжение огня с помощью специального зеркала в Древней Олимпии проходило без зрителей, а традиционную эстафету по Греции отменили, оставив только двоих факелоносцев. Один доставил огонь в афинский Акрополь, где он горел в течение ночи, а затем его понесут на стадион в преддверии церемонии передачи.

После окончания мероприятия огонь доставят специальным чартерным рейсом из Афин в Пекин.

Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.