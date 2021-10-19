Организаторы испытаний на получение крапового берета отрицают информацию о драке между их участниками

Ранее утверждалось, что на полигоне в Ставропольском крае произошел конфликт из-за того, что несколько кандидатов из Чечни нарушили правила экзамена.

В организации «Братство краповых беретов», которая проводит испытания, уверяют, что не подтвердились не только сообщения о драке, но и о мошенничестве со стороны некоторых кандидатов. Об этом агентству ТАСС рассказал лидер ассоциации Сергей Лысюк. Он настаивает, что претенденты на краповый берет сопровождаются группой из нескольких десятков человек, которые не заметили никакого жульничества.

Чуть ранее военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц утверждал, что на полигоне в Ставропольском крае во время марш-броска нескольких кандидатов из Чечни подвезли на автомобиле. По словам журналиста, остальные участники испытаний возмутились произошедшим, из-за чего случилась драка. Также Коц уверял, что хотя некоторых участников сняли с соревнований, им все же вручили краповые береты, из-за чего ряд спецназовцев в ответ сняли свои береты и надели вместо них кепки.

Между тем в Росгвардии все эти сведения также отвергли. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что краповые береты получили семеро жителей республики.

Краповый берет считается отличительным знаком наиболее подготовленных сотрудников Росгвардии. Для его получения необходимо пройти сложные испытания, в том числе марш-бросок на 10 км с преодолением препятствий с оружием в полной экипировке и рукопашные поединки.