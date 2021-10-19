Власти Москвы урезали расходы на программу «Моя улица»

В новом трехлетнем бюджете на нее запланированы без малого 92 млрд рублей вместо 93,5, прогнозировавшихся годом ранее.

При этом траты по статье «Развитие городской среды» в целом — вырастут, почти на 10% c 305 до 334 млрд рублей. Помимо «Моей улицы» в этом разделе бюджета еще и программа «Мой район», озеленение и содержание памятников.

Проект московского бюджета был внесен в Мосгордуму в пятницу, Он предполагает более высокие доходы, чем ожидалось прежде, и более высокие расходы. При этом все три года предполагается дефицит бюджета, покрываемый за счет внутренних заимствований.