«Тануки» будет добиваться от «Мужского государства» компенсации всех доходов, упущенных из-за травли с их стороны

Об этом юристы компании объявили вскоре после того, как суд в Нижегородской области признал «Мужское государство» экстремистским движением. Сумму исковых требований в «Тануки» не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну.

«Мужское государство» в последние месяцы «прославилось», призывая своих сторонников к травле брендов, снимавших в рекламе темнокожих моделей или обыгрывавших ЛГБТ-тематику.

Канал в Telegram’е и группы «ВКонтакте» движения недавно заблокировали. Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков, по неподтвержденным данным, уехал из страны и от связей с движением открещивается.