РБК: В России стали в разы чаще сдавать ПЦР-мазки на коронавирус

Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на компанию «Платформа ОФД», которая обрабатывает безналичные платежи.

По ее подсчетам, с 1 сентября по 15 октября текущего года такие тесты заказывали на 807% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средний чек превысил 2200 рублей и за год увеличился более чем на четверть. По Москве рост еще существеннее.

А вот количество тестов на антитела, наоборот, снизилось, так как для допуска в отели, на рабочие встречи и общественные места в некоторых регионах требуют, как правило, не их, а именно результаты ПЦР-теста или сертификат вакцинации.