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07:07, 19 октября 2021

В одном из судов ФРГ начнется процесс в отношении бывшей машинистки концлагеря Штуттгоф

Подсудимая Ирмгард Фурхнер предстанет перед судом в северогерманском городе Итцехо. Ей 96 лет. Фурхнер работала в концлагере в 1942-м и 43-м годах.

Прокуратура обвиняет пенсионерку в пособничестве предумышленному убийству в 11 тысячах случаях. Следствие по делу велось более четырех лет.
Процесс должен был начаться две недели назад, однако Фурхнер сбежала из дома престарелых. Позднее полиция задержала ее в Гамбурге.

В ФРГ убийство не имеет срока давности. Однако лишь в 2011 году во время процесса в отношении Ивана Демьянюка суд в Мюнхене признал, что и помощники нацистов должны отвечать за Холокост. В первый раз за преступления, совершенные в годы гитлеровской диктатуры, будут судить гражданскую служащую.

Адвокат пострадавших подчеркнул, что геноцид в Третьем рейхе стал возможен также из-за помощников нацистских убийц, их молчаливого согласия и соучастия. Не исключение и простая машинистка.

Ранее юстиция в Германии намеренно стороной обходила подобные процессы. По мнению прокурора, ошибки прошлого должны быть исправлены. Лучше поздно, чем никогда.
Процесс запланирован на девять месяцев. Сегодня будет зачитано обвинительное заключение.


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