В Грузии соберется консилиум врачей для изучения состояния объявившего голодовку в заключении Михаила Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Его врач сообщил журналистам, что политику сложно передвигаться, он похудел на 12 килограмм. Он уже более двух недель продолжает голодовку в тюремной камере, пьет только воду и чай.

Пока медики считают, что в госпитализации нет необходимости. Однако решили созвать консилиум, чтобы обсудить дальнейшие действия. Сам Саакашвили голодовку прекращать не намерен, но готов проходить тесты и принимать лекарства. Он отказался от пищи, требуя в качестве гражданина Украины встречи с украинским консулом в тюрьме.

Бывшего президента Грузии задержали в начале октября после его возвращения в страну. Его обвиняют в убийстве, избиении, коррупции, в превышении полномочий и в незаконном пересечении границы. По двум уголовным делам из пяти он заочно был признан виновным. Политик может провести в тюрьме как минимум 9 лет.

В Грузии ранее проходили митинги сторонников Саакашвили. Они призывали выпустить его из-под стражи. В то же время были и акции с требованием оставить политика под арестом как можно дольше.