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07:04, 19 октября 2021

Законопроект о продлении предельного срока службы генералов рассмотрят в Госдуме

Президент России Владимир Путин сам внёс в Госдуму проект поправок, которые наделяют его полномочиями продлять контракты с адмиралами, маршалами и генерал-полковниками, которые уже достигли предельного возраста службы. Сейчас он составляет 65 лет, а поправки устанавливают норму в 70 лет.

Как сказано в пояснительной записке, эти изменения необходимы, поскольку сейчас в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военными.

Ни маршалов, ни действующих адмиралов флота в России сейчас нет. В свою очередь генеральское звание есть, например, у 66-летнего министра обороны Сергея Шойгу, 67-летнего главы Росгвардии Виктора Золотова и 69-летнего директора ФСБ Александра Бортникова.

Звание маршала в России после развала СССР присвоили только однажды. Оно было у министра обороны Игоря Сергеева, который скончался в 2006-м году.


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