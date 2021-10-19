РБК: Российские авиакомпании не оправятся от связанного с пандемией коронавируса кризиса раньше 2024 года

Это прогнозирует сайт РБК со ссылкой на агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Это связано с тем, что для компенсации убытков авиакомпаниям необходимо нарастить не просто пассажиропоток, а именно пассажиропоток на международных рейсах как самых прибыльных, а именно с этими перевозками по-прежнему наблюдаются наибольшие проблемы.

В последнем доковидном году на них приходилось 57% всех пассажиро-километров, а в 2020-м эта доля упала сразу вдвое.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, сейчас перевозки быстрее, чем в среднем по миру, восстанавливаются в России, Китае, США и других крупных странах, которым есть куда летать и без международных направлений.