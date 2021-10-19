Близ израильской Хайфы дайвер-любитель нашел в море меч времен Крестовых походов

Это объявило Национальное управление по делам древностей. После очистки от морских организмов и реставрации оружие длиной почти в метр выставят в одном из музеев. По оценке археологов, возраст меча около 900 лет, он принадлежал одному из европейских рыцарей, направлявшихся на Святую Землю.