Близ израильской Хайфы дайвер-любитель нашел в море меч времен Крестовых походов

Это объявило Национальное управление по делам древностей. После очистки от морских организмов и реставрации оружие длиной почти в метр выставят в одном из музеев. По оценке археологов, возраст меча около 900 лет, он принадлежал одному из европейских рыцарей, направлявшихся на Святую Землю.
2021-10-19T05:04:14+03:00
2021-10-19T05:04:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2921770-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 19 октября 2021
Загрузка комментариев...