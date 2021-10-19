Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» намечен на декабрь

Это анонсировали в Союзмультфильме. Новый цикл мультфильмов готовят с прошлого года, студия уже представила образы обновленных Зайца и Волка, а также новых персонажей – ежика Шу и косулю Улю. Главных персонажей озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.