В Албании в первый день учебного года невакцинированных студентов не пустили в ВУЗы

Об этом пишет северомакедонский портал «Курир». Наибольшая напряженность, по его данным, наблюдалась на факультете истории и филологии университета Тираны – там дошло до столкновений с полицией рвущихся к учебе молодых людей.

Начало учебного года в стране ранее перенесли с 1 сентября на 18 октября также из-за низких темпов вакцинации от коронавируса.