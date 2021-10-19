В Венгрии оппозиция определилась с единым кандидатом на выборах следующего года

Коалиция сразу из 6 партий в случае своей победы на выборах в парламент сделает премьером 49-летнего беспартийного консерватора и мэра небольшого города Ходмезёвашархей Петера Марки-Зая, отца семерых детей.

Он победил на праймериз оппозиции неожиданно для политологов и социологов, после снятия с гонки мэра Будапешта Гергея Корачоня, обогнав представительницу левой коалиции Клару Добрев. По данным некоторых опросов, рейтинги коалиции Марки Зая и правящей партии «Фидес» Виктора Орбана уже сравнялись.