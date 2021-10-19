Шампанское в следующем году может подорожать на 3-7% выше общей инфляции

Об этом предупредил президент Союза виноделов России Леонид Попович. По его оценке, это связано с подорожанием винограда. В то же время до Нового года Попович не ждет ни роста цен существенно выше среднего по экономике, ни тем более дефицита игристых вин.
2021-10-19T05:04:03+03:00
2021-10-19T05:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 19 октября 2021
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