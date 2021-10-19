В МИД Германии выразили сожаление в связи с тем, что Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО

Глава дипломатического ведомства Хайко Маас посетовал, что решение Москвы продлит, «ледниковый период в отношениях с альянсом». По словам главы МИД ФРГ, Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках НАТО, но «Россия, по всей видимости, не готова к этому».

О приостановке работы постпредства на Смоленской площади объявили накануне, обосновав это ранее введенными ограничениями против российских дипломатов. Теперь в Москве намерены поддерживать контакты с военным блоком через свое посольство в Бельгии (именно в этом королевстве находится штаб-квартира НАТО).