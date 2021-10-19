Церемония передачи олимпийского огня организаторам Зимней олимпиады в Пекине пройдет сегодня на стадионе в Афинах

Из-за ковидных ограничений ее проведут без зрителей – в присутствии лишь двухсот спортивных функционеров и других вип-гостей. После небольшого театрализованного представления с участием актрис-жриц, торжественными речами и исполнением гимнов Греции и Китая, огонь вылетит специальным чартерным рейсом из греческой столицы в китайскую.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.