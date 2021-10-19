Главы МИД стран ЕС договорились расширить санкции в отношении Минска

Об этом объявил журналистам министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Это будет уже пятый пакет ограничительных мер. Против каких конкретно лиц и организаций он будет направлен и в чем будет заключаться, пока не раскрывают.

Поводом для введения указывается продолжающийся миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой. В Европе считают режим Александра Лукашенко ответственным за подвоз нелегалов с Ближнего Востока к границам ЕС в отместку за введенные против его режима ранее санкции