«Радио Свобода»: Евросоюз планирует закрыть въезд туристам из Украины

Это передает «Радио Свобода», признанное в России иноагентом. За последние 2 месяца количество новых случаев ковида, выявляемое там ежедневно, выросло в пять раз. По данным «Радио Свобода», исключить из зеленого списка стран Украину могут уже на этой неделе. Границы для украинцев ЕС открыл в середине июля.