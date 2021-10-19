«Радио Свобода»: Евросоюз планирует закрыть въезд туристам из Украины

Это передает «Радио Свобода», признанное в России иноагентом. За последние 2 месяца количество новых случаев ковида, выявляемое там ежедневно, выросло в пять раз. По данным «Радио Свобода», исключить из зеленого списка стран Украину могут уже на этой неделе. Границы для украинцев ЕС открыл в середине июля.
2021-10-19T04:04:02+03:00
2021-10-19T04:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 19 октября 2021
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