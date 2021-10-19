Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал требует рассмотрения своего дела судом присяжных

Об этом журналистам рассказал его адвокат Михаил Карапетян. Причем он отметил, что на сегодня в УПК не существует механизма, чтобы отказать обвиняемому в такой просьбе в данной ситуации.

По статистике Верховного суда, присяжные в России оправдывают примерно четверть обвиняемых, а профессиональные судьи – менее 1 процента.

Фургал возглавлял регион с 2018-го по 2020-й, после его ареста хабаровчане несколько месяцев митинговали в поддержку своего губернатора.