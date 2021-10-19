Список регионов, где запретят доступ в общественные места без специальных кодов, пополнился Санкт-Петербургом

Новые правила заработают в три этапа – с 1-го и 15-го ноября коды о вакцинации, перенесенном заболевании или свежем отрицательном тесте введут для развлекательных учреждений и с 1-го декабря для общепита.

В последние дни в городе выявляют примерно по 3000 заболевших в сутки, это близко к максимумам за все время пандемии.

О введении аналогичных систем с разных дат только за последние сутки объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Орловской, Тульской и Саратовской областях – в общей сложности такой режим действует уже примерно в трети субъектов федерации.