Новые правила заработают в три этапа – с 1-го и 15-го ноября коды о вакцинации, перенесенном заболевании или свежем отрицательном тесте введут для развлекательных учреждений и с 1-го декабря для общепита.
В последние дни в городе выявляют примерно по 3000 заболевших в сутки, это близко к максимумам за все время пандемии.
О введении аналогичных систем с разных дат только за последние сутки объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Орловской, Тульской и Саратовской областях – в общей сложности такой режим действует уже примерно в трети субъектов федерации.
Список регионов, где запретят доступ в общественные места без специальных кодов, пополнился Санкт-Петербургом
Новые правила заработают в три этапа – с 1-го и 15-го ноября коды о вакцинации, перенесенном заболевании или свежем отрицательном тесте введут для развлекательных учреждений и с 1-го декабря для общепита.