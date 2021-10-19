На аукционе в Женеве продадут тайно вывезенные из России после революции драгоценности Романовых

Об этом объявили в аукционном доме Sotheby’s. Две серьги и брошь с бриллиантами и сапфиром почти в 30 карат великой княгини Марии Павловны тайно вывез из страны ее друг Альберт Стопфорд. После смерти княгини в 1920-м в эмиграции украшения перешли ее дочери. Потомки княгини продали семейные драгоценности в конце нулевых. Аукционный дом оценил лот в 300-400 тысяч швейцарских франков (25-30 млн рублей).