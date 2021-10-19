Суд в США разрешил сменить имя рэперу Канье Уэсту

44-летний исполнитель теперь будет официально именоваться не Канье Омари Уэст, а просто Йе – это сценический псевдоним, совпадающий с названием одного из его последних альбомов. Свое решение музыкант объяснял личными причинами. Его заявление суд Лос-Анджелеса рассматривал менее 2 месяцев.
2021-10-19T03:13:14+03:00
2021-10-19T03:13:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 19 октября 2021
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