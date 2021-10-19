Суд в США разрешил сменить имя рэперу Канье Уэсту

44-летний исполнитель теперь будет официально именоваться не Канье Омари Уэст, а просто Йе – это сценический псевдоним, совпадающий с названием одного из его последних альбомов. Свое решение музыкант объяснял личными причинами. Его заявление суд Лос-Анджелеса рассматривал менее 2 месяцев.