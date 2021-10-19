Российская команда, победившая на международном кибертурнире по игре в Dota 2, получила свыше 18 млн долларов

Как отмечает газета «Коммерсант», это один из крупнейших единовременных призов в истории игровых дисциплин, далеко не только в киберспорте.

Помимо россиян Ярослава Найденова, Магомеда Халилова и Александра Хертека за Team Spirit выступали украинцы Мирослав Колпаков и Илья Мулярчук. В финале россияне сенсационно обыграли считавшихся фаворитами китайцев.