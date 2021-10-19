Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков пожаловался на условия содержания в СИЗО

Также он жалуется на информационный вакуум. Об этом он сообщил через члена московской ОНК Александра Хуриджи. По словам последнего, Сачков в одиночной камере находится, цитата, «немного в шоковом состоянии, но при этом спокоен». Он жалуется на отсутствие телевизора и передачи писем от близких, а также на то, что ему не дают диетическое питание в соответствии с имеющимся у него заболеванием. В то же время ему начали проводить медобследование.

В чем именно состоит суть обвинения неизвестно, так как материалы таких дел традиционно также засекречиваются.