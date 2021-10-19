СПбГУ: число болеющих коронавирусом в России к началу ноября может подскочить до миллиона

Это прогнозируют в Центре интеллектуальной логистики СПбГУ. Там разработали специальную математическую модель, которая предсказывает число инфицированных и выздоравливающих на горизонте в месяц. Причем если изначально превышение психологически важной отметки прогнозировалось на 10-е ноября, то теперь прогноз ухудшается, и дата съехала уже на 2-е ноября.

Тем временем в странах с высоким уровнем вакцинации постепенно отказываются от ковидных ограничений. Так, со вчерашнего дня отменилось требование носить маски к пассажирам рейсов между Швецией, Норвегий и Данией, а в Германии Национальный институт Роберта Коха рекомендовал Минздраву отменить масочный режим и социальную дистанцию с 25-го ноября.