Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию по расследованию событий в Вашингтоне 6-го января

Тогда, напомню, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, несколько человек, в том числе полицейский, погибли.

В иске, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.

Бывший глава государства, ссылаясь на конституцию, требует, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать тех, кто их игнорирует, а архивистам — запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он не ознакомится с ней сам.