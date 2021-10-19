Корпорация Apple провела очередную презентацию своих новинок

Она транслировалась на сайте компании. Публике представили новые MacBook Pro с процессором собственного производства, бОльшим количеством раъемов и «челкой» на экране, как у айфонов, а также новые наушники AirPods. Продажи в России стартуют с 26-го октября, наушники будут стоить от 16,5 тысяч рублей, макбуки – от 190 до 335 тысяч рублей.