Российский миллиардер купил остров в Финляндии и построил там вертолетную площадку, чем озадачил военных

Об этом пишет со ссылкой на источники в Минобороны бельгийское издание Euractiv. Речь идет об острове Котасаари в Озерном крае на юго-востоке страны, неподалеку от российской границы.

Для таких сделок гражданам стран из-за пределов ЕС нужно согласование военных, но Игорь Кесаев провел покупку с паспортом Кипра, полученным по скандальной схеме «гражданство в обмен на инвестиции» (когда несколько лет назад выяснилось, что так киприотами стали многие подозреваемые в отмывании денег, под давлением Брюсселя эту программу закрыли).

Кесаев с состоянием около 4 млрд находится на 35-м месте в российском рейтинге Forbes, он владеет, в частности, сетью розничных магазинов «Дикси». Новая газета писала о его тесных связях с ФСБ.