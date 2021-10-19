В чешском Сенате сегодня рассмотрят вопрос об отстранении Милоша Земана с поста президента по состоянию здоровья

Об этом объявил спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он огласил письмо от лечащих врачей Земана (тот в больнице уже больше недели). Заключение консилиума неутешительное – учитывая диагноз и возраст главы государства, прогноз крайне неопределенный, возвращение трудоспособности в ближайшее время маловероятно. Тем временем в стране недавно прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиция, и по конституции ее лидер должен сформировать новый кабмин именно по поручению президента. Или и.о. президента.
2021-10-19T02:07:21+03:00
2021-10-19T02:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 19 октября 2021
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