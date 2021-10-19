В Петербурге ввели цифровые коды доступа в общественные места для привитых от ковида или переболевших им

Система заработает в три этапа. С 1-го ноября без кода перестанут пускать на спортивно-зрелищные мероприятия численностью больше 40 человек. С 15-го – в фитнес-клубы, ЗАГСы, музеи и другие учреждения культуры. С 1-го декабря – в общепит, за исключением производственных столовых и вокзальных буфетов.

Также работодателям необходимо перевести на удаленную работу всех непривитых сотрудников старше 60-ти. Все введенные ранее ограничения продлеваются до конца ноября.