В Омске согласилась на переезд пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке

Светлана Чернова приняла предложение мэрии переселиться в съемную квартиру по специальной, субсидированной цене – от 800 до 3000 рублей в месяц. Чиновники приступили к сбору необходимых документов.

До 1986-го Чернова жила в заводском общежитии, а после закрытия предприятия была вынуждена переехать в бытовку, сооруженную в переоборудованной цистерне – без водопровода и электричества, но с печкой-буржуйкой.