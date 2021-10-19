В Казани полицейские ворвались в квартиру-убежище для жертв домашнего насилия и забрали оттуда двух дагестанок

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на главу благотворительного фонда «Благие дела» Алию Байназарову. Обе девушки, по ее данным, приехали туда всего за несколько часов до инцидента. Обе жаловались на то, что их насильно выдали замуж, а мужья не давали им никакой свободы – вплоть до возможности выйти из дома без разрешения.

На каком основании и куда увозят девушек, полицейские не сказали.

В МВД по Татарстану говорят, что впервые слышат о случившемся и выясняют обстоятельства.