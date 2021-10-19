Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологодской области установлена

Это сообщает сайт Следственного комитета. Женщину 1981-го года рождения задержали в соседней Карелии. Следователи считают, что та вошла в доверие жертвы и заманила ее в свою квартиру, где накануне и нашли тело с признаками насильственной смерти. Мотивы злоумышленницы при этом не раскрываются. В отношении нее возбуждено дело по статье убийство, ей грозит срок вплоть до пожизненного. Расследование поставлено на личный контроль главой СК Александром Бастрыкиным.