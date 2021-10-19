В Латвии вводится жесткий 4-недельный общенациональный карантин из-за ухудшения ситуации с ковидом

Он начнет действовать с 21 октября. Продолжат работу только магазины с товарами первой необходимости и службы жизнеобеспечения. Школьников переводят на дистанционное образование.

По росту заболеваемости страна вышла на первое место в мире – она за неделю подскочила практически в полтора раза, близка к 100-процентной загрузка коек в реанимациях. При этом по доле вакцинированных (чуть выше 40 процентов) Латвия лишь на 75-м месте в мире.