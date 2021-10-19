Politico: Госдеп начал расследование в отношении администрации Джо Байдена в контексте вывода войск из Афганистана

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Конгрессе и самом Госдепе.

По их данным, рассмотрению будут подлежать программа выдачи иммиграционных виз афганцам, расселение беженцев и эвакуация американского посольства из Кабула на фоне его захвата талибами.

На фоне завершения 20-летней американской военной операции в Афганистане и выводе войск НАТО запрещенное в России движение «Талибан» вновь захватило власть в этой центральноазиатской стране. В этой связи многие критиковали действия Вашингтона как поспешные и непродуманные.