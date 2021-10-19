Протокол за неповиновение полиции составили на солиста Мариинского театра Виктора Коротича

При его задержании полицейские применили физическую силу.

Полицейские обратились к Виктору Коротичу для того, чтобы проверить документы. По словам сотрудников МВД, мужчина был похож на человека, который находится в розыске. Паспорта при себе у артиста не оказалось, ему предложили проехать в отделение полиции, но он стал спорить и сопротивляться. Задержание попало на видео, которое сняли прохожие. На кадрах заметно, что трое полицейских повалили мужчину на асфальт, надели на него наручники и затолкали в служебный автомобиль. В какой то момент задержанный сказал, что документы у него во внутреннем кармане, но силовики это замечание проигнорировали. В петербургском управлении МВД «Эху Москвы» сообщили, что из отделения Виктора Коротича отпустили на спектакль. После представления он вновь сам пришел в отделение, где и получил протокол за неповиновение распоряжению полиции. Ему грозит штраф до четырех тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Жетоны полицейских при задержании были закрыты. Ранее в МВД разъяснили, что эти знаки служат для того, чтобы сотрудников могли идентифицировать их руководители, а гражданам видеть личные номера полицейских не обязательно.