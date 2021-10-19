Сенат Чехии рассмотрит сегодня вопрос о прекращении полномочий президента республики Милоша Земана

Он уже больше недели находится в больнице.

Конституционная комиссия Сената соберется, чтобы обсудить возможное объявление президента неспособным исполнять свои обязанности. Её председатель Зденек Граба писал в «Твиттере», что государство просто не может позволить себе парализовать конституционные институты из-за состояния здоровья Милоша Земана.

77-летнего президента срочно госпитализировали десятого октября. Он попал в реанимацию. Врачи объявили, что сейчас состояние главы государства стабилизировалось, но из-за чего именно начались трудности – не уточнили. У политика сахарный диабет и невропатия стоп, из-за которой он вынужден перемещаться в инвалидном кресле.

Для руководства страны отдельная проблема заключается в том, что Земана госпитализировали на следующий день после выборов в парламент. По Конституции теперь он обязан предложить кандидатуру на пост главы правительства, но из-за болезни не может этого сделать.

Милош Земан возглавляет Чехию с 2013-ого года. В 2018-ом его переизбрали на пять лет.