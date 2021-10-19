Сразу несколько российских регионов объявили о новых ограничениях из-за эпидемии коронавируса

В некоторых субъектах они вступят в силу уже сегодня.

В Красноярском крае уже с сегодняшнего дня начинает действовать запрет на работу баров и ресторанов в ночное время. Исключение сделают только для служб доставки, а также для придорожных кафе и заведений в аэропортах и вокзалах. Кроме того, в регионе решили временно закрыть танцевальные зоны и площадки, которые расположены в барах.

В Тульской области ограничения хотели ввести также сегодня, однако они начнут действовать немного позже – с пятницы. Там меры схожие: к ним добавится еще и необходимость иметь при себе специальные цифровые коды о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде для посещения музеев, театров и кинотеатров, а также спортивных мероприятий.

О новых мерах объявили и в одном из крупнейших городов – Санкт-Петербурге. Там система цифровых кодов начнет действовать с 1 ноября, причем планируется, что она постепенно распространится не только на музеи и рестораны, но и на фитнес-центры и даже непродовольственные магазины. Кроме того, власти Петербурга рекомендовали работодателям перевести всех сотрудников на удаленку с 1 по 3 ноября.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России накануне достиг почти 35 тысяч. Смертность от ковида, по официальным данным, достигла 1 тысячи человек в день – это самый высокий показатель в мире.