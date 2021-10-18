Силовики ворвались в кризисный центр в Казани и забрали двух совершеннолетних девушек, приехавших из Дагестана

Силовики этим вечером ворвались в кризисный центр в Казани и забрали двух совершеннолетних девушек, приехавших из Дагестана в надежде на помощь. Об этом рассказала «Новой газете» основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова. По ее словам, девушки вышли замуж по принуждению и были вынуждены бежать из своего родного города. У одной из них есть двухлетняя дочка. Они хотели начать новую жизнь. Силовики не представились и не сказали, куда и зачем увозят людей, сейчас неизвестно, где именно они находятся.

Правозащитница Светлана Анохина рассказала, что девушки не выходили на связь около часа. Затем связались с ней и заявили, что все хорошо и «не надо поднимать шумиху». Анохина не верит, что они это сделали добровольно. Она отмечает, что с дагестанками общались год и они подтверждали свое желание обратиться за помощью. Анохина убеждена, что их выследили казанские силовики, сначала увезли в отдел, а потом передали родителям. Правозащитница полагает, что вскоре их увезут в Дагестан.

В МВД по Республике Татарстан сказали «Новой газете», что впервые об этом слышат.