Школы Октябрьского района Пермского края в ближайшие два дня перейдут на дистанционное обучение из-за стрельбы в школе

Все школы Октябрьского района Пермского края в ближайшие два дня перейдут на дистанционное обучение из-за стрельбы в одной из них. С 21 октября обучение планируется возобновить в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

Сегодня 12-летний подросток принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков выстрелил в стену и дверь. Осколками от стекла поранился 11-летний школьник.

Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мама шестиклассника, который устроил стрельбу в школе Пермского края, рассказала, что с сыном у нее не было проблем. По словам мамы, стрельбе ребенка обучил отец. Учителя также хорошо отзывались о мальчике.