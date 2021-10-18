В Латвии объявили локдаун и комендантский час из-за коронавируса

Мера будет действовать с 21 октября до 15 ноября. Власти объяснили это низким охватом вакцинации. Как объявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Жителям (вне зависимости от вакцинации) запретят выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Школы, за исключением 1-3 классов, переведут на удаленный режим обучения.

Латвия сегодня возглавила список стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19.