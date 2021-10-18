В Тульской области ужесточают коронавирусные ограничения

С 22 октября вводятся обязательные цифровые коды о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения общественных мест, в том числе музеев, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий и соцучреждений. Кроме того, работу заведений общепита ограничат в ночное время, исключение составят доставка и самовывоз. В кафе и ресторанах запретят оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без родителей.
2021-10-18T22:33:11+03:00
2021-10-18T22:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 18 октября 2021
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