В Тульской области ужесточают коронавирусные ограничения

С 22 октября вводятся обязательные цифровые коды о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения общественных мест, в том числе музеев, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий и соцучреждений. Кроме того, работу заведений общепита ограничат в ночное время, исключение составят доставка и самовывоз. В кафе и ресторанах запретят оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без родителей.