Работу Следственного комитета по Всеволожскому району Ленобласти тщательно проверят

Поручение проконтролировать все жалобы жителей на этот отдел дал глава Следкома Александр Бастрыкин.

Проверить отдел во Всеволожском районе генерал Бастрыкин поручил после того, как сотрудники этого подразделения пообещали уволиться, если их коллегу выгонят со службы. Напомню, лейтенанта Владислава Мегрелова глава Следкома жестко и даже оскорбительно отчитал на прошлой неделе во время он-лайн приема после жалобы местной жительницы. Отчитал так, что сотрудника увезла скорая.

А тем временем, следователи поделились с изданием «47 ньюс» аудиозаписью того самого он-лайн приема. Бастрыкин выяснил, что Владислав Мегрелов произвел на заявительницу не лучшее впечатление и посоветовал подчиненному сменить род деятельности. Также Бастрыкин расспросил молодого следователя об образовании, откуда он приехал в Петербург и сделал вывод, что тому лучше вернуться на родину. В Краснодарский край.

Начальник областного Следственного комитета Сергей Сазин подчиненного не поддержал. Бастрыкин, в свою очередь потребовал через месяц составить докладную, что сделано по делу, которое послужило причиной жалобы на следователя.

В конце прошлого месяца покончил с собой руководитель СК по Пермскому краю. Это произошло после того, как его отчитал Александр Бастрыкин. Совещание было посвящено массовому убийству в местном университете.