Вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова уволили из-за нарушения гостайны

Об этом сообщил в Instagram губернатор Николай Любимов. По его словам, постановление он подписал сегодня. Он напомнил, что люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений.

Семенов проработал в качестве вице-губернатора полтора месяца, что именно он совершил, не уточняется. О возбуждении уголовного дела в его отношении неизвестно.

На прошлой неделе Новая газета в Рязани сообщила, что в заповеднике Сараевского района был задержан целый ряд высокопоставленных чиновников, в том числе Семенов, за незаконную охоту и отстрел диких уток.

