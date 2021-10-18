Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал требует рассмотрения своего дела судом присяжных

Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михал Карапетян. По его словам, экс-чиновник сегодня подписал протокол об ознакомлении с материалами расследования. В ближайшее время они будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд для рассмотрения по существу.

Фургала задержали в июле прошлого года по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале «нулевых». Сейчас он находится под арестом в Москве. Вину он не признает.

По статистике, суды присяжных оправдывают обвиняемых намного чаще, чем обычные суды. Однако писатель Дмитрий Быков считает, что в современной России такая процедура не поможет судьбе Фургала. Такое мнение Дмитрий Быков высказал в эфире «Эха Москвы». По мнению Дмитрия Быкова, в России могут ужесточить систему исполнения наказаний на случай критических проблем, с которыми столкнется страна.