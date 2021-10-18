Россия выразила готовность изучить информацию о правонарушениях со стороны своих инструкторов в ЦАР

Россия выразила готовность изучить информацию о правонарушениях со стороны своих инструкторов в Центрально-Африканской республике. Ранее поступали сведения о том, что некоторые специалисты, которые должны обучать местных силовиков, причастны к расстрелам мирных жителей.

Москва, как уверяет заместитель полпреда при ООН Анна Евстигнеева, готова к диалогу по претензиям, которые выдвигаются в отношении инструкторов в ЦАР. Правда, по словам дипломата, для того, чтобы расследовать каждое обвинение, необходимо, чтобы информацию предоставили сами власти республики.

Эти высказывания были сделаны в ходе заседания Совета безопасности ООН, на нем присутствовал также президент ЦАР, который не упомянул ни о каких претензиях в отношении российских инструкторов. При том, что США вновь призвали Москву привлечь к ответственности тех специалистов, которые, по мнению Вашингтона, виновны в преступлениях в Центральной Африке.

Между тем в докладе ООН, опубликованном в июне этого года, содержатся выводы о том, что российские наемники под видом военных инструкторов занимались мародерством и убивали мирных жителей. Хотя прямых доказательств в документе не приводится, всего говорится более чем о 100 фактах нарушений прав человека в ЦАР, к которым, как утверждается, причастны специалисты.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения против своих военных инструкторов, работающих в Центрально-Африканской республике.