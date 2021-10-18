НАТО сожалеет о решении России приостановить работу миссии альянса в Москве

Об этом сказал РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Она также отметила, что предложение о проведении совета Россия-НАТО остается в силе. В свою очередь, представитель Госдепартамента США Эдвард Прайс заявил, что политика альянса в отношении Москвы остается неизменной: реагировать на агрессию, но оставлять открытой дверь для диалога.

Сегодня глава МИДа России Сергей Лавров объявил о приостановке работы российского постпредства при НАТО с 1 ноября и о прекращении миссий НАТО в Москве.