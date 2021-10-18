В Самарской области начнут принудительную вакцинацию студентов от коронавируса

Такое решение принял совет ректоров региона, — сообщает интернет-издание «Вышка», сославшись на постановление от 13 октября. В документе отмечается, что пройти вакцинацию необходимо до 1 ноября.

В Поволжском университете в Самаре невакцинированных учащихся перестанут допускать на занятия уже с 25 октября. Речь идет о тех, кто не имеет медотвода.